



Yüksek kalite, benzersiz tat ve aromamızla pazarda ürünlerimiz yoğun talep görüyor. Giderek artan sayımızla yüzlerce aile enginar üretimini iyi tarım uygulamarıyla kontrollü ekim alanlarımızda üretim yapıyoruz. Kooperatifimiz, ilçe tarım müdürlüğü ve Zıraat odamızın destekleriyle de Türkiyede 1 numara olma yolundayız Aydın / Koçarlı ilçesine bağlı çakırbeyli köyümüzde çiftçilik yapıyoruz. İlimiz Aydında ülkemizin enginar ihtiyacının yarısından çoğu üretiliyor. Bölgemizde 5 bin dönüm alanda enginar yetiştiriliyor. İddia ederizki en iyi enginarı biz yetiştiriyoruz.Yüksek kalite, benzersiz tat ve aromamızla pazarda ürünlerimiz yoğun talep görüyor. Giderek artan sayımızla yüzlerce aile enginar üretimini iyi tarım uygulamarıyla kontrollü ekim alanlarımızda üretim yapıyoruz. Kooperatifimiz, ilçe tarım müdürlüğü ve Zıraat odamızın destekleriyle de Türkiyede 1 numara olma yolundayız

Konservecilik, insanların besinleri, besin değerlerini kaybetmeden saklamak için geliştirdikleri bir yöntemdir. Gıdaların dayanıklı kılınması için hermetik kapatılmış kaplar içerisinde ısıl işlem uygulanmasıdır. Mikrop dediğimiz bakterilerin yüksek ısı uygulayarak yok edilmeleri, konserveciliğin esasıdır.





Yüksek kalite, benzersiz tat ve aromamızla pazarda ürünlerimiz yoğun talep görüyor. Giderek artan sayımızla yüzlerce aile enginar üretimini iyi tarım uygulamarıyla kontrollü ekim alanlarımızda üretim yapıyoruz. Kooperatifimiz, ilçe tarım müdürlüğü ve Zıraat odamızın destekleriyle de Türkiyede 1 numara olma yolundayız Aydın / Koçarlı ilçesine bağlı çakırbeyli köyümüzde çiftçilik yapıyoruz. İlimiz Aydında ülkemizin enginar ihtiyacının yarısından çoğu üretiliyor. Bölgemizde 5 bin dönüm alanda enginar yetiştiriliyor. İddia ederizki en iyi enginarı biz yetiştiriyoruz.Yüksek kalite, benzersiz tat ve aromamızla pazarda ürünlerimiz yoğun talep görüyor. Giderek artan sayımızla yüzlerce aile enginar üretimini iyi tarım uygulamarıyla kontrollü ekim alanlarımızda üretim yapıyoruz. Kooperatifimiz, ilçe tarım müdürlüğü ve Zıraat odamızın destekleriyle de Türkiyede 1 numara olma yolundayız

Bayrampaşa dediğimiz çanak kısmı en büyük olan enginar çeşitidir. Bol suyu seven, killi toprakları seven enginar için, Aydın muazzam bir avantaja sahiptir. Enginarları bahçelerimize, yanmış çiftlik (doğal) gübresi kullanıyoruz. Yoğun yağmurlu dönemlerde mantar hastalığına yakalanmaması için, sıra aralarını 10-15 cm derinliğinde sürüyoruz ve yoğun yağmurlarda suyun toprak üzerinde birikmesini engelliyor, hastalıktan korumaya çalışıyoruz.